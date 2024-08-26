У Києві та інших містах виникли проблеми з водопостачанням

У Києві через відключення світла виникли перебої з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, проблеми з водопостачанням є на правому березі столиці.

У "Київводоканал" уточнили, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах.

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"Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання", – додали у підприємстві.

Аналогічна ситуація виникла і в Житомирі. "Унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", – повідомили у "Житомирводоканал".

Крім цього через влучання у Львівській області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення, повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Нагадаємо:

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.