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У Києві та інших містах виникли проблеми з водопостачанням

Понеділок, 26 серпня 2024, 09:26 - Анастасія Дячкіна

У Києві через відключення світла виникли перебої з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

За його словами, проблеми з водопостачанням є на правому березі столиці. 

У "Київводоканал" уточнили, що водопостачання відсутнє у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах.

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"Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання", – додали у підприємстві. 

Аналогічна ситуація виникла і в Житомирі. "Унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", – повідомили у "Житомирводоканал". 

Крім цього через влучання у Львівській області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення, повідомив міський голова Андрій Садовий. 

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Нагадаємо: 

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Київ Житомир енергетика вода війна
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