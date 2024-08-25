Україна зацікавлена збільшити товарообіг з Індією в 3-5 разів

Президент Володимир Зеленський зазначив, що він хотів би збільшити товарообіг Індії з Україною у 4-5 разів, але зазначив, що це буде не зростання, а повернення до "кращих часів".

Про це Зеленський сказав у інтервʼю індійським ЗМІ.

"Я дуже зацікавлений в 3-5 разів збільшити товарообіг (З Індією - ЕП). Це не так багато, якщо чесно, це повернутись до кращих наших часів. Ми можемо і хочемо це зробити і будемо відкриті до цього питання", - заявив президент.

Зеленський також зазначив, що не встиг обговорити з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді усі нагальні питання. Обговорювати економічний сектор планують переговорні команди.

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Нагадаємо:

Відкритість російського експорту до Індії створює можливості для економіки та армії РФ і у разі зупинки імпорту російських енергоресурсів, Путін зустрінеться з великими проблемами.

Прем'єр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.

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Економічна правда