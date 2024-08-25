Китайська Sinopec повідомляє про зростання прибутку на 2,6% в першому півріччі

Китайська енергетична компанія Sinopec показала зростання чистого прибутку за перше півріччя на 2,6%, повідомила компанія в неділю, оскільки зростання цін на нафту сприяло збільшенню доходів.

Про це повідомляє Reuters.

Sinopec, повідомила в неділю про чистий прибуток у розмірі 37,1 мільярда юанів ($5,21 мільярда) за січень-червень, згідно з повідомленням, поданим на Шанхайську фондову біржу.

Продажі Sinopec, найбільшого в світі нафтопереробника за потужністю, впали на 1,1% до 1,58 трильйона юанів.

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Тим часом виробництво етилену, ключового будівельного матеріалу для нафтохімії, впало на 5,5% протягом першого півріччя.

Капітальні витрати за цей період склали 55,9 млрд юанів.

Видобуток сирої нафти зріс на 0,6% за рік до 140,53 млн барелів, як повідомляла Sinopec раніше, в той час як видобуток природного газу зріс на 6% до 700,57 млрд кубічних футів.

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Компанія переробила 126,69 млн тонн сирої нафти, що становить близько 5,08 млн барелів на добу (б/д), що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в повідомленні, опублікованому на фондовій біржі в липні.

Нагадаємо:

Ціни на нафту майже не змінилися, закінчуючи тиждень зниженням, оскільки рівень зайнятості в США викликав побоювання щодо попиту, а відновлення переговорів в Газі зменшило занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.

Економічна правда