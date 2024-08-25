Китайська Sinopec повідомляє про зростання прибутку на 2,6% в першому півріччі
Китайська енергетична компанія Sinopec показала зростання чистого прибутку за перше півріччя на 2,6%, повідомила компанія в неділю, оскільки зростання цін на нафту сприяло збільшенню доходів.
Про це повідомляє Reuters.
Sinopec, повідомила в неділю про чистий прибуток у розмірі 37,1 мільярда юанів ($5,21 мільярда) за січень-червень, згідно з повідомленням, поданим на Шанхайську фондову біржу.
Продажі Sinopec, найбільшого в світі нафтопереробника за потужністю, впали на 1,1% до 1,58 трильйона юанів.
Тим часом виробництво етилену, ключового будівельного матеріалу для нафтохімії, впало на 5,5% протягом першого півріччя.
Капітальні витрати за цей період склали 55,9 млрд юанів.
Видобуток сирої нафти зріс на 0,6% за рік до 140,53 млн барелів, як повідомляла Sinopec раніше, в той час як видобуток природного газу зріс на 6% до 700,57 млрд кубічних футів.
Компанія переробила 126,69 млн тонн сирої нафти, що становить близько 5,08 млн барелів на добу (б/д), що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться в повідомленні, опублікованому на фондовій біржі в липні.
Нагадаємо:
Ціни на нафту майже не змінилися, закінчуючи тиждень зниженням, оскільки рівень зайнятості в США викликав побоювання щодо попиту, а відновлення переговорів в Газі зменшило занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.
Економічна правда