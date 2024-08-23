Підсумки тижня: ціни на нафту досягли найнижчого рівня з початку січня

Ціни на нафту майже не змінилися, закінчуючи тиждень зниженням, оскільки рівень зайнятості в США викликав побоювання щодо попиту, а відновлення переговорів в Газі зменшило занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, яка цього тижня втратила близько 3%, коштували 77,32 долара за барель, а WTI, яка втратила майже 5%, - 73,11 долара.

Цього тижня обидва індекси досягли найнижчого рівня з початку січня після того, як уряд США різко знизив оцінку кількості робочих місць, створених роботодавцями в країні цього року до березня.

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Це викликало занепокоєння щодо потенційної рецесії в США, яка може зашкодити попиту в країні, що є найбільшим споживачем нафти, але деякі аналітики вважають, що це надмірна реакція на перегляд кількості робочих місць.

"Нещодавнє падіння було спричинене побоюваннями щодо жорсткої економічної посадки в США. Однак дані показали, що ринок праці охолоджується поступово, а не стрімко сповільнюється. Цьому сприяли ознаки стійкого попиту в США", - зазначають аналітики ANZ Research.

Останні дані з Китаю, найбільшого імпортера нафти, вказують на проблеми в економіці та уповільнення попиту з боку нафтопереробних заводів.

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Поновлення переговорів про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС також допомогло зменшити занепокоєння щодо поставок і вплинуло на ціни на нафту. Американська та ізраїльська делегації розпочали новий раунд зустрічей у Каїрі в четвер, щоб вирішити розбіжності щодо пропозиції про перемир'я.

Деякі аналітики кажуть, що є ознаки того, що нафта може знайти підтримку в найближчі тижні, оскільки світові запаси нафти скоротилися за останні два місяці.

Економічна правда.