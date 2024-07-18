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У школах за 33 млн облаштують три укриття завдяки коштам уряду Литви й UNITED24

Четвер, 18 липня 2024, 17:21 - Віктор Волокіта

Уряд виділив 32,85 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох закладах загальної середньої освіти. 

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. 

Як йдеться в повідомленні, це кошти, які Україна отримала в межах урядової підтримки Литви через фандрейзингову платформу UNITED24.

Відповідну постанову Кабмін затвердив 18 липня.

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Кошти спрямовано на:

  • 987,94 тис. грн: капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення в опорному закладі загальної середньої освіти Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області;
  • 19,08 млн грн: будівництво захисної споруди цивільного захисту в ліцеї Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області;
  • 12,78 млн грн: капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення в ліцеї Садівської сільської ради Сумського району.

Нагадаємо:

Три школи вже отримали кошти, залучені фондом, на ремонт і будівництво укриттів.

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Економічна правда

уряд освіта гроші
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