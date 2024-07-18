У школах за 33 млн облаштують три укриття завдяки коштам уряду Литви й UNITED24
Четвер, 18 липня 2024, 17:21 -
Уряд виділив 32,85 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Як йдеться в повідомленні, це кошти, які Україна отримала в межах урядової підтримки Литви через фандрейзингову платформу UNITED24.
Відповідну постанову Кабмін затвердив 18 липня.
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Кошти спрямовано на:
- 987,94 тис. грн: капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення в опорному закладі загальної середньої освіти Тузлівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області;
- 19,08 млн грн: будівництво захисної споруди цивільного захисту в ліцеї Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області;
- 12,78 млн грн: капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення в ліцеї Садівської сільської ради Сумського району.
Нагадаємо:
Три школи вже отримали кошти, залучені фондом, на ремонт і будівництво укриттів.
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Економічна правда
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