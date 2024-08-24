Рівень боргу США та ЄС є “бомбою уповільненої дії” - міністерка фінансів Швейцарії
Рівень боргу в Сполучених Штатах і Європі становить ризик для міжнародної фінансової стабільності і для Швейцарії.
Про це заявила міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер в інтерв'ю швейцарському щоденному виданню Blick, передає Reuters.
В інтерв'ю Келлер-Суттер високо оцінила "дисципліновані" фінанси Швейцарії, які, за її словами, дозволили країні впоратися з економічними викликами, спричиненими пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну.
"На противагу цьому, інші країни настільки заборгували, що навряд чи здатні діяти далі.Подивіться на Америку. Це бомба уповільненої дії. Мінікрах на фондових ринках на початку серпня був попереджувальним пострілом.
Це було вираженням страху інвесторів перед рецесією. Рівень боргу в США та Європі є ризиком для міжнародної фінансової стабільності та ризиком для Швейцарії", - додала вона.
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Економічна правда