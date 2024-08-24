Рівень боргу США та ЄС є “бомбою уповільненої дії” - міністерка фінансів Швейцарії

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Рівень боргу в Сполучених Штатах і Європі становить ризик для міжнародної фінансової стабільності і для Швейцарії.

Про це заявила міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер в інтерв'ю швейцарському щоденному виданню Blick, передає Reuters.

В інтерв'ю Келлер-Суттер високо оцінила "дисципліновані" фінанси Швейцарії, які, за її словами, дозволили країні впоратися з економічними викликами, спричиненими пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну.

"На противагу цьому, інші країни настільки заборгували, що навряд чи здатні діяти далі.Подивіться на Америку. Це бомба уповільненої дії. Мінікрах на фондових ринках на початку серпня був попереджувальним пострілом.

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Це було вираженням страху інвесторів перед рецесією. Рівень боргу в США та Європі є ризиком для міжнародної фінансової стабільності та ризиком для Швейцарії", - додала вона.

Нагадаємо:

У Швейцарії відкрили 56 проваджень щодо порушень санкцій проти РФ, а щодо 15 з них було призначено штрафи.

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Економічна правда