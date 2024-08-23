Понад 7300 українців стали e-резидентами Естонії

Понад 7300 українців долучились до програми E-Residency в Естонії та відкрили більше як 2500 компаній.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Зазначається, що за час свого існування програма E-Residency має понад 116 тисяч учасників з усього світу, які зареєстрували свій бізнес в Естонії.

За понад 10 років електронне резидентство Естонії отримали понад 7 300 громадяни України, які зареєстрували понад 2 500 компаній.

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"Послуги е-резидентства значно спрощують життя засновникам, звільняючи їх від бюрократії, паперової тяганини та залежності від місця перебування. Це не тільки економить час та кошти, а й дозволяє легко вести торгівлю в ЄС.

Крім того, створення бізнесу в Естонії в електронному вигляді займає лише один день, а найскладнішим буде хіба що вибрати назву компанії", – розповідає ЕП координатор розвитку бізнесу естонської програми E-Residency Сергій Жунаєв.

E-Residency – програма, ініційована у 2014 році урядом Естонії, яка дозволяє неестонцям отримувати доступ до місцевих сервісів, таких як реєстрація підприємств чи банківські послуги, а також до єдиного європейського ринку.

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