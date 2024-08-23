Японський виробник чипів Kioxia планує вихід на біржу Токіо: найбільше IPO року

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Kioxia, японський виробник чипів подав заявку на лістинг на Токійській фондовій біржі. Це може стати найбільшим первинним публічним розміщенням (IPO) акцій в Японії в цьому році.

Про це повідомляє Financial Times.

Kioxia, японський виробник мікросхем, викуплений Bain Capital у 2018 році за 18 млрд дол, подав заявку на лістинг на Токійській фондовій біржі, що, за словами брокерів, може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в Японії в цьому році.

Повідомляється, що лістинг дозволить залучити щонайменше 500 млн дол і скористатися ринковим ажіотажем навколо акцій, пов'язаних з напівпровідниковими технологіями та штучним інтелектом.

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Kioxia, третій за величиною виробник флеш-пам'яті у світі після Samsung і SK Group, має намір вийти на біржу вже в жовтні і в кінцевому підсумку може отримати ринкову оцінку понад 10 млрд дол.

Якщо цього вдасться досягти, то це перевищить прогнозовану ринкову капіталізацію Токійського метрополітену, державної підземної залізничної мережі, яку планується приватизувати шляхом IPO, що також відбудеться у жовтні.

Зазначається, що чистий прибуток Kioxia у квітні-червні склав рекордні 479 млн дол.

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Нагадаємо:

Японія готує до виведення на біржу Токійське метро з оцінкою 4,6 млрд дол.