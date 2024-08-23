Судитимуть 4-х підозрюваних у заволодінні 28 млн аграрного держпідприємства

23 серпня НАБУ направило до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала ДП "ДГ Ставидлянське" збитків на суму понад 28,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що, маючи значний досвід роботи у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією та широкі зв’язки в Національній Академії, заступник директора НІАЦ "ТД НААН" у співучасті з іншими особами вирішив заволодіти грошовими коштами одного з державних підприємств, що входили до структури Академії.

Відповідно до злочинної схеми, яку організував заступник директора центру, службовці ДП "ДГ Ставидлянське" у 2021 році уклали договори на постачання пшениці та насіння соняшнику з наперед визначеним товариством, яке забезпечувало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю.

Реклама:

У свою чергу заступник директора центру взяв на себе обов’язки пошуку підприємств-покупців сільськогосподарської продукції, які купляли б продукцію вже за ринковими цінами, відкриття відповідних банківських рахунків та подальшого обготівковування отриманих коштів, зазначили в САП.

"Реалізація цієї схеми завдала держпідприємству збитків на суму понад 28,5 млн грн. Частина цих коштів, 17,9 млн грн, отриманих внаслідок цього злочину, було легалізовано шляхом надання безвідсоткових поворотних фінансових допомог та імітації придбання товарів без реального здійснення господарських операцій", - повідомили в САП.

Серед обвинувачених організатор злочину, головний бухгалтер ДП "ДГ Ставидлянське", директор приватного товариства та приватний підприємець.

Реклама:

Нагадаємо:

Держаудитслужба зупинила виконання договору на ремонт дороги вартістю 390 млн грн поблизу зони бойових дій.