Суд скасував сумнівну угоду про ремонт дороги за 390 млн на Донеччині

Держаудитслужба зупинила виконання договору на ремонт дороги вартістю 390 млн грн поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Держаудитслужба під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення "Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка" виявила порушення законодавства.

Згідно з повідомленням, замовник, Служба автомобільних доріг у Донецькій області, не відхилив пропозиції учасників, які не відповідали вимогам тендерної документації в частині підтвердження кваліфікаційних критеріїв.

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Натомість, за відсутності законних підстав, розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей та уклав договір підряду з одним із учасників на суму 390 млн гривень.

Не погодившись з висновком аудиторів, САД у Донецькій області звернувся до Донецького окружного адміністративного суду. Проте суд відмовив позивачу.

Обґрунтованість висновку аудиторів була також підтверджена Першим апеляційним адміністративним судом під час розгляду апеляційної скарги об’єкта контролю.

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"Крапку в цій справі поставив Верховний Суд. Після чого на виконання вимог аудиторів Служба автомобільних доріг у Донецькій області припинила зобов’язання за договором в односторонньому порядку", - повідомили аудитори.

Видання "Вчасно" зазначає, що позов до Господарського суду про визнання договору на ремонт дороги вартістю 390 млн грн недійсним подавала Донецька обласна прокуратура.

Ремонт автошляху "Велика Новосілка — Амвросіївка" у 2021 році замовила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у турецької фірми "Онур".

Правоохоронні органи встановили, що пропозиція обраного підрядника мала бути відхилена, а роботи мали виконуватись у населених пунктах, які окупували ще у березні 2022 року.