Cyber Range UA: в Україні запрацювало середовище для тренувань з кіберзахисту

В Україні з'явилося перше державне віртуальне середовище Cyber Range UA, де кіберспеціалісти зможуть покращувати свої навички захисту від кібератак.

Про це повідомляє кореспондент ЕП з посиланням на пресслужбу НАУ.

Одночасно на кіберполігоні можуть тренуватися кілька десятків спеціалістів із захисту інформації. Поділені на різні команди, вони вчитимуться реагувати на інциденти в умовах, максимально наближених до реальних.

Наразі кіберполігон має 15 сценаріїв. Кожен сценарій – віртуальна симуляція реальних кібератак, з якими Україна стикнулася впродовж останніх років.

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Зокрема, кіберполігон симулює складні АРТ-атаки російських хакерських груп, які щоденно атакують Україну.

"Тут використовуються сценарії, які ми бачимо з реальних атак російських хакерів. Постійні тренування на таких сценаріях дозволять нам відбивати більше реальних атак у майбутньому. Ми також запрошуємо до співпраці розробників додаткових нових сценаріїв та тренерів, які мають бажання відпрацьовувати симуляції атак на полігоні Cyber Range UA", - Єгор Аушев, CEO Cyber Unit Technologies, к.ф-м.н., доцент кафедри кібербезпеки НАУ.

В першу чергу на Cyber Range UA будуть проходити тренування представники держустанов та підприємств критичної інфраструктури та студенти НАУ. Проте згодом Cyber Range UA буде доступний і для приватних компаній та інших навчальних закладів.

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Довідка. АРТ-атаки – це тип кібератак, які здійснюються з використанням складних та цілеспрямованих методів з метою отримання тривалого доступу до комп'ютерних мереж, систем або даних. Такі атаки відрізняються від інших видів кіберзагроз високим рівнем підготовки та ресурсів, які зазвичай задіяні.

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Нагадаємо:

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала кібератаки за допомогою електронних листів з тематикою військовополонених з Курської області РФ.

Протягом першої половини 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, майже вдвічі більше ніж торік.

Економічна правда.