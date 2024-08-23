Через бойові дії є нові знеструмлення у 7 областях

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині та Дніпропетровщині.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 531 населений пункт.

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Нагадаємо:

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

Економічна правда.

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