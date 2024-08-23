У липні підприємці отримали кредитів на понад 2 мільярди - Мінфін

У липні було видано 651 кредит на загальну суму 2,2 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі для малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд гривень.

З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд гривень.

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Загалом з грудня 2020 року за програмою укладено 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство – 5 029 кредитів на загальну суму 29,3 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 458 кредитів на близько 18 млрд грн;

переробна промисловість – 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 124 кредити на 2,4 млрд грн;

будівництво – 511 кредитів на 1,6 млрд грн.

Нагадаємо:

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Банки отримали від бізнесу заявок на 40,1 млрд грн на кредитування проєктів щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

Економічна правда.