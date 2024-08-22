НАБУ завершило розслідування щодо хабаря у справі із заволодіння енергією "Укренерго"

НАБУ і САП завершили розслідування у справі, що стосується адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на спробі дати хабар у розмірі 200 тис. доларів США.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Бюро нагадує, що гроші пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи до іншого органу досудового розслідування.

Ця справа пов'язана із заволодінням електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізацією отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

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Розслідування велося за статтею 369 Кримінального кодексу України, частина 3.

Нагадаємо:

В НАБУ і САП повідомили деталі викриття організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання.

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Економічна правда.