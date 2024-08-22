БЕБ виявило схему контрабанди сигарет у автоцистернах на десятки мільйонів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області оголосили підозру одному з організаторів каналу контрабанди сигарет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що для вивозу товару за кордон фігуранти використовували вантажні автомобілі з напівпричепами-автоцистернами. А підозрюваний відповідав за оренду складів та логістику.

Під час обшуків детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС. Їх орієнтовна вартість складає понад 60 мільйонів гривень.

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Співорганізатору злочинної діяльності повідомлено про підозру.

Як запобіжний захід суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Нагадаємо:

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Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області скерувало до суду справу щодо завищення ціни на електроенергію представником енергопостачальної компанії та колишнім директором комунального підприємства.