Україна виробляє понад 70% асортименту сільгосптехніки - Висоцький

В Україні виробляється 70-80% необхідних ринку видів сільськогосподарської техніки, налагодження виробництва решти - питання часу.

Про це під час бліцінтерв'ю "Укрінформу" розповів виконувач обов’язків міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"Загалом в Україні виробляється 70–80% номенклатури сільськогосподарської техніки. Решта 20–30% – питання часу", - зазначив він.

Висоцький розповів, що наразі в Україні не налагоджено масове виробництво самохідних обприскувачів та зернозбиральних комбайнів, однак напрямок розвитку є перспективним.

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За його словами, вироблено по одній моделі вітчизняного обприскувача та комбайна, проте для повноцінного забезпечення аграрного сектору необхідно налагодити серійне виробництво та розширити модельний ряд.

У невеликій кількості, однак трактори виробляються. А причіпна, ґрунтообробна, посівна техніка, елеваторне обладнання, доїльне устаткування, фрегати для зрошення представлені у значних обсягах.

Нагадаємо:

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90,9 млн грн виплатили українські банки аграріям за програмою часткової компенсації (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва.

Економічна правда.