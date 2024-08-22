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Нацбанк оновив курс гривні: євро продовжує рости, долар подешевшав

Четвер, 22 серпня 2024, 11:45 - Олексій Артемчук

Офіційний курс євро зріс у четвер – євро додало у ціні 8 копійок, долар подешевшав на 5.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на 22 серпня.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,29 грн (41,34 грн станом на 21 серпня);
  • 1 євро — 45,89 грн (45,81 грн станом на 21 серпня).

Нагадаємо:

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Офіційний курс долара та євро зросте у середу – долар додасть у ціні 4 копійки, євро – 21.

Нацбанк курс валют долар євро
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Економічна правда
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