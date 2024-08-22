Ціни на нафту падають вже п'яту сесію: причини

Ціни на нафту впали п'яту сесію в четвер, оскільки інвестори стурбовані перспективами світового попиту, попри скорочення запасів палива в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 10 центів до 75,95 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 23 центи до 71,70 дол.

Ф'ючерсний контракт на нафту WTI на жовтень впав на 6,9% з 15 серпня, в той час, як ф'ючерси на нафту Brent впали на 6,4% за той самий період.

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Ціни впали на тлі опублікованого звіту про статистику зайнятості в США, найбільшому споживачі нафти у світі, яка показала, що у 2024 році буде створено менше робочих місць, ніж повідомлялося раніше, а також слабких економічних даних минулого тижня з Китаю, другої за величиною економіки світу і найбільшого імпортера нафти.

Інвестори також очікують, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, відома як ОПЕК+, скасують деякі добровільні скорочення видобутку в жовтні, що збільшить пропозицію.

В повідомленні додають, що ціни на нафту знижуються, попри звіт уряду США в середу, який показав, що запаси нафти, бензину і дистилятів в США скоротилися, водночас обсяги виробництва на нафтопереробних заводах збільшилися.

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Нагадаємо:

Нафта подешевшала до двотижневого мінімуму на тлі ослаблення напруженості на Близькому Сході і слабких даних з Китаю.