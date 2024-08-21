Енергетики трохи посунули час дії графіків відключень у середу

Відключення світла почнуться на 30 хв раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

З 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 застосовуватимуть дві черги

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Реклама: Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Читайте також: Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше повідомлялось, що у середу 21 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Економічна правда.