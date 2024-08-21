Фармкомпанія "Дарниця" вийшла на ринок Нової Зеландії
Середа, 21 серпня 2024, 14:26 -
Фармацевтична компанія "Дарниця" вийшла на ринок Нової Зеландії з препаратом для лікування.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Дарниця успішно зареєструвала препарат у Новій Зеландії. Цей лікарський засіб застосовується для комплексного лікування серцевої та ниркової недостатності, захворювань печінки й артеріальної гіпертензії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Нова Зеландія – держава з дуже жорстким регулюванням та високими вимогами до якості лікарських засобів і ліки компанії пройшли процедуру реєстрації.
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Економічна правда.
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