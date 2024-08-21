Фармкомпанія "Дарниця" вийшла на ринок Нової Зеландії

Фармацевтична компанія "Дарниця" вийшла на ринок Нової Зеландії з препаратом для лікування.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Дарниця успішно зареєструвала препарат у Новій Зеландії. Цей лікарський засіб застосовується для комплексного лікування серцевої та ниркової недостатності, захворювань печінки й артеріальної гіпертензії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нова Зеландія – держава з дуже жорстким регулюванням та високими вимогами до якості лікарських засобів і ліки компанії пройшли процедуру реєстрації.

Реклама:

Нагадаємо:

Нова пошта вийшла на ринок 14 країни світу - Франції та відкрила своє соте відділення закордоном - у курортному місті Ніцца.

Економічна правда.

Реклама: