ВАКС покарав за корупцію податківця та підприємця, який перерахує кошти на дрони

21 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП, колишнім головним спеціалістом відділу перевірок ГУ Держаної податкової служби та приватним підприємцем.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд визнав експодатківця та підприємця винуватими у пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

Згідно з повідомленням, колишньому головному спеціалісту призначено 5 років позбавлення волі. Водночас, суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

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Приватному підприємцю призначено 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також він впродовж 15 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 100 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".

Крім того, екс податківець та підприємець зобов'язані надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

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Прокуратура повідомила про підозру керівнику субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Економічна правда