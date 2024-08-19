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Прокуратура підозрює, що підводні роботи під Подільським мостом не виконали: вкрали 6 млн

Понеділок, 19 серпня 2024, 16:31 - Віктор Волокіта
 

Прокуратура повідомила про підозру керівнику субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

Як встановило слідство, генпідрядник будівництва Подільського мосту у 2020 році вніс неправдиві дані про обсяги та вартість підводних робіт, які виконувало субпідрядне підприємство. 

Йдеться про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції. 

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За ці роботи субпідрядній організації перерахували понад 6 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, згідно висновків судової будівельно-технічної та економічної експертизи, вказані роботи фактично не проводилися.

Обвинувальний акт стосовно генпідрядника за вказаними фактами вже скеровано до суду.

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Київ прокуратура
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