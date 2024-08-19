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На Харківщині внаслідок обстрілу суттєво постраждала енергетична інфраструктура

Понеділок, 19 серпня 2024, 09:58 - Віктор Волокіта

Внаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані Дергачівського району Харківської області у ніч з 18 на 19 серпня суттєво постраждала енергетична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Наразі без електропостачання залишаються Козача Лопань, Нова Козача, Цупівка та Дубівка. Йдеться про більше 1000 абонентів.

"Працівники Харківобленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електромережі", - повідомив Задоренко.

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Економічна правда

Харків енергетика електроенергія
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