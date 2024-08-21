В Україні вже тиждень зростає споживання електроенергії, але темп уповільнюється

Споживання електроенергії продовжує зростати і станом на середу її рівень на 1,1% вищий, ніж попередньої доби, що зумовлено спекою в більшості областей України.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, у вівторок 20 серпня максимум споживання був на 2,2% вищим, ніж у понеділок.

"Це орієнтовно дорівнює потужності одного енергоблоку великої ТЕС. Додати такий обсяг генерації зараз немає можливості через наслідки ударів росіян по електростанціях", - пояснив системний оператор.

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Водночас, як випливає з даних "Укренерго", зростання споживання дещо сповільнюється. Для порівняння: на ранок вівторка перевищення становило 2,1% порівняно з понеділком, а максимум понеділка перевищував п'ятничний показник на 3,9%. У середу зростання становило ще менше.

Про зростання споживання "Укренерго" повідомляє вже тиждень.

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Нагадаємо:

У середу 21 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Економічна правда.