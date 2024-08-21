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Канада надала Україні понад 5 мільярдів доларів з лютого 2022 року - Марченко

Середа, 21 серпня 2024, 11:58 - Артур Крижний

З лютого 2022 року Канада надала Україні понад 5 мільярдів доларів США прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування – близько 5,1 млрд доларів США. Вдячні канадському уряду за багатосторонню та надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення", - зазначив Марченко.

За його словами, у 2022 році Україна отримала від Канади близько 1,9 млрд доларів США.

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У 2023 році Україна отримала понад 1,75 млрд доларів США пільгових коштів, а поточного року до держбюджету було залучено ще понад 1,47 млрд доларів США.

Нагадаємо:

13 серпня до державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 млрд євро. 

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Економічна правда.

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