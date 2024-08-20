Зеленський у Кропивницькому зустрівся з підприємцями: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у Кропивницькому обговорив із підприємцями питання підтримки бізнесу з боку держави, подякував їм за допомогу державі та захисникам України.

Про це написав Зеленський у телеграмі, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Кропивницькому зустрівся з представниками бізнесу в регіоні. Місцеві підприємства відновлюють виробництво, збільшують кількість робочих місць. Це дуже важливо для стійкості Кіровоградщини та всієї України", - повідомив Зеленський.

Він також повідомив, що під час зустрічі обговорювали питання "підтримки бізнесу з боку держави, розвиток і можливості для наших виробників".

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"Дякую всім підприємствам, які своєю роботою підтримують нашу державу, наших захисників", - зазначив президент.

Як уточнили у пресслужбі глави держави, зустріч Зеленського з бізнес-спільнотою Кіровоградщини відбулася в межах економічної платформи "Зроблено в Україні". Зеленський подякував усім воїнам із цього регіону та підприємствам, які їх підтримують своєю роботою. "Це дуже важливо. Така цінність вашого регіону, його відновлення. Я сьогодні бачу відновлення виробництва. Бачимо, що підприємства збільшують кількість робочих місць", - наводить слова президента його пресслужба на сайті у вівторок.

Президент зазначив, що Міністерство економіки та підприємці обговорюють програми підтримки бізнесу, і наголосив, що таких ініціатив має бути більше.

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За даними Мінекономіки, цьогоріч у межах ініціативи "Зроблено в Україні" для Кіровоградщини передбачено 850 млн грн.

Повідомляється також, що під час зустрічі з підприємцями обговорили можливість залучення українських виробників до добудови Хмельницької АЕС, програму часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки та обладнання і розвиток локалізації виробництва інженерно-будівельної техніки.

Також у Кропивницькому Зеленський відвідав підприємство, де виробляють сільськогосподарську техніку, зокрема посівні комплекси, сівалки, культиватори, дискові борони, навантажувачі.