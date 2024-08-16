Індустріальний парк "КИТ" з’явиться у Бучі: планують залучити 1,7 млрд
В Україні з’явились два нових індустріальних парки – парк "Сокиряни Індастрі ХАБ" на території м. Сокиряни у Чернівецькій області та парк "КИТ" на території м. Бучі Київської області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Обидва індустріальні парки створять близько 1350 робочих місць у сфері промисловості. Тепер в Україні зареєстровано вже 90 індустріальних парків майже в усіх областях України", - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Індустріальний парк "КИТ" спеціалізуватиметься на переробній промисловості – тут вироблятимуть будівельні вироби із пластмаси, металеві двері та вікна тощо.
"КИТ" планує залучити на розбудову приватні та кредитні кошти обсягом 1,75 млрд грн.
На території індустріального парку "Сокиряни Індастрі ХАБ" теж будуть виробляти будівельні матеріали, будівельні металеві конструкції і вироби, електричне устаткування та іншу технічну продукцію.
Загальний розмір інвестицій індустріального парку "Сокиряни Індастрі ХАБ" може скласти 620 млн грн у період з 2024 по 2026 роки – інвесторами стануть компанії з ОАЕ та Німеччини.