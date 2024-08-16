Індустріальний парк "КИТ" з’явиться у Бучі: планують залучити 1,7 млрд

В Україні з’явились два нових індустріальних парки – парк "Сокиряни Індастрі ХАБ" на території м. Сокиряни у Чернівецькій області та парк "КИТ" на території м. Бучі Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Обидва індустріальні парки створять близько 1350 робочих місць у сфері промисловості. Тепер в Україні зареєстровано вже 90 індустріальних парків майже в усіх областях України", - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк "КИТ" спеціалізуватиметься на переробній промисловості – тут вироблятимуть будівельні вироби із пластмаси, металеві двері та вікна тощо.

Реклама:

"КИТ" планує залучити на розбудову приватні та кредитні кошти обсягом 1,75 млрд грн.

На території індустріального парку "Сокиряни Індастрі ХАБ" теж будуть виробляти будівельні матеріали, будівельні металеві конструкції і вироби, електричне устаткування та іншу технічну продукцію.

Загальний розмір інвестицій індустріального парку "Сокиряни Індастрі ХАБ" може скласти 620 млн грн у період з 2024 по 2026 роки – інвесторами стануть компанії з ОАЕ та Німеччини.

Реклама: