Проти Binance і її колишнього гендиректора подали позов через допомогу у відмиванні грошей

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Найбільшу криптобіржу Binance і її колишнього гендиректора хочуть притягнути до відповідальності за пособництво у відмиванні краденої криптовалюти.

Про це повідомляє Cointelegraph.

Троє інвесторів подали колективний позов проти Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао.

Повідомляється, що у заяві, поданій на розгляд окружного суду в Сіетлі, позивачі стверджують, що їхню криптовалюту вкрали й відмили через Binance, яка унеможливила відстеження коштів.

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Позивачі вказують, що ключовий атрибут криптовалютних трансакцій – блокчейн, децентралізований цифровий реєстр, куди записуються дані про трансакції.

"Отже, без майданчика для відмивання криптовалюти, такого як Binance.com, навіть якщо зловмисник вкраде чиюсь криптовалюту, влада може зрештою відстежити його, повторивши його кроки у блокчейні", – йдеться в позові.

Тому вони наполягають, що Binance стала невіддільною частиною процесу відмивання грошей, порушивши американський закон RICO про відповідальність за легалізацію незаконно зароблених грошей.

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Білл Хьюз, старший юрисконсульт і директор з питань глобального регулювання компанії Consensys, яка займається розробкою Ethereum, сумнівається у перспективності позову, але вважає, що позов може мати серйозні наслідки для криптовалютної індустрії, якщо він колись дійде до суду.

Нагадаємо:

Федеральний суддя США Емі Берман Джексон постановив, що більша частина позову, поданого Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance, найбільшої в світі криптовалютної біржі, має бути розглянута.