Мінфін розмістив ОВДП на 3,7 мільярда: яка дохідність

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Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,695 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 3,7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 528 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року; 5 млн грн під 15,41% з погашенням через 2 роки; 3 162 млн грн під 16,43% з погашенням через 3,2 року.

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Нагадаємо:

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з них 32% надійшло від розміщення ОВДП.

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