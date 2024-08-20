Ціни на цукор падають до рівня 2022 року: причини
Вівторок, 20 серпня 2024, 17:45 -
Ціни на цукор-сирець впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки темпи перероблення цукрової тростини в Бразилії та очікуване відновлення виробництва в ключових країнах-виробниках покращують перспективи пропозиції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найактивніший контракт впав на 2,5% до 17,57 дол, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року. Цього місяця ф'ючерси впали майже на 7% на оптимізмі щодо постачання.
Однак ринок залишається уважним до будь-яких ознак, що вказують на ймовірність скорочення виробництва в Бразилії, яка є найбільшим виробником цукру.
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Повідомляється, що ринок очікує певного спаду виробництва в Бразилії.
Нагадаємо:
Цукор-сирець подешевшав до мінімуму за майже два роки через розпродаж на світових ринках.
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