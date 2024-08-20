Агенція Міноборони закупила безпілотників на 30 мільярдів, з них 95% – українські

Агенція оборонних закупівель підписала контракти на постачання понад 350 000 дронів на 30 мільярдів.

Про це повідомляє Міноборони.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони закупила БпЛА та безпілотних літальних комплексів на 30 млрд грн з початку 2024 року.

В повідомленні додають, що практично всі закуплені дрони (95%) – українського виробництва.

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Підписано контракти на постачання понад 350 000 дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", так і дорогі розвідувальні та ударні дрони літакового типу, які можуть працювати глибоко в тилу ворога.

"Це свідчить про значні досягнення розвитку національних оборонних технологій та підтверджує високу якість вітчизняної продукції", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За словами директорки Агенції Марини Безрукової, також законтрактовано вже понад 1,6 млн боєприпасів до БпЛА у вітчизняних виробників.

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Нагадаємо:

Уряд України виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.