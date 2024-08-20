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Уряд виділив 24 мільярди на закупівлю дронів для Сил оборони - Шмигаль

Вівторок, 20 серпня 2024, 12:09 - Артур Крижний

Уряд України виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони", - заявив він.

Водночас Шмигаль заявив, що у виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила "справжній прорив". Державою вже законтрактовано 1 мільйон дронів, а виробляють БПЛА близько 500 українських компаній.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.

Економічна правда.

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