Галущенка викликають у Раду для доповіді про боротьбу з корупцією в енергосекторі
Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією в енергетичному секторі", - написав депутат.
За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з Міненерго.
Рішення викликати міністра у парламент підтримали 270 народних депутатів.
Нагадаємо:
12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.
Кабінет міністрів призначив Хейла заступником міністра енергетики Германа Галущенко 1 вересня 2023 року.
СБУ опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступнику міністра енергетики.
Економічна правда