Галущенка викликають у Раду для доповіді про боротьбу з корупцією в енергосекторі

Верховна Рада викликає міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією в енергетичному секторі", - написав депутат.

За його словами, приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з Міненерго.

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Рішення викликати міністра у парламент підтримали 270 народних депутатів.

Нагадаємо:

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

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12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

Кабінет міністрів призначив Хейла заступником міністра енергетики Германа Галущенко 1 вересня 2023 року.

СБУ опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступнику міністра енергетики.

Економічна правда