Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

СБУ опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступнику міністра енергетики.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інфорамцією УП, заступником міністра, який є фігурантом справи є Олександр Хейло.

Реклама:

"За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини", - йдеться у повідомленні СБУ.

У СБУ зазначають, що мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку фронту – Покровського.

Нагадаємо:

Реклама:

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

Кабінет міністрів призначив Хейла заступником міністра енергетики Германа Галущенко 1 вересня 2023 року.

Економічна правда