Китай значно скоротив закупівлі російської нафти

Липневий імпорт нафти до Китаю від головного постачальника – Росії впав на 7,4%.

Про це повідомляє Reuters.

Імпорт сирої нафти в Китай з Росії впав у липні на 7,4% в порівнянні з минулим роком, що відповідає загальному зниженню закупівель китайських нафтопереробних заводів, які були стримані низьким попитом на паливо всередині країни.

Згідно з даними Головного митного управління США, минулого місяця поставки російської нафти, в тому числі трубопроводами і морськими суднами, склали 7,46 млн тонн, або 1,76 млн барелів на добу.

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Це порівняно з червневими 2,05 млн б/д і 1,9 млн б/д у липні 2023 року.

Загальний обсяг постачання в липні до найбільшого світового імпортера нафти впав до найнижчого рівня з вересня 2022 року, оскільки низька маржа перероблення і низький попит на паливо обмежили роботу державних і незалежних нафтопереробних заводів.

Постачання з Саудівської Аравії, постачальника номер 2, склали 6,41 млн т, або 1,51 млн б/д, що на 13% більше, ніж роком раніше.

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Згідно з даними, з початку року обсяги постачання від найбільшого виробника в Організації країн-експортерів нафти склали 46,79 млн тонн, або 1,6 млн барелів на добу, що на 10% менше, ніж торік.

Це поступається російським постачання в 62,58 млн тонн, або 2,14 млн барелів на добу, за той самий період, що на 3% більше, ніж торік.

Імпорт з Малайзії, великого перевалкового вузла для санкційної нафти з Ірану і Венесуели, зріс на 61% в річному обчисленні до 6,21 млн тонн, або 1,46 млн барелів на добу, що зробило цю країну третім найбільшим постачальником в липні.

Імпорт з Малайзії склав 35,68 млн тонн за перші сім місяців року, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Минулого місяця Китай не зафіксував жодного імпорту з Ірану або Венесуели.

Постачання з США в липні зросли на 53% в річному обчисленні до 240 000 барелів на добу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися, оскільки Ізраїль прийняв пропозицію, яка вирішила розбіжності, що блокували угоду про припинення вогню в Газі, що допомогло зменшити напруження на Близькому Сході.