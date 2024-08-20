Кабмін затвердив механізм мінімальних цін на зерно: бізнес протестує

Кабінет міністрів 20 серпня затвердив порядок встановлення мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів. Цей механізм придумали для боротьби з чорним експортом.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд України зробив останній крок для встановлення мінімально допустимих експортних цін на сільгосптовари. Українські аграрії виступають категорично проти запропонованого механізму.

Повідомляється, що мінімальні експортні ціни буде встановлювати Мінагрополітики у доларах США за кілограм.

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Він передбачає заборону на експорт за договорами на постачання пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, сої, ріпаку та деяких інших сільськогосподарських товарів, у яких контрактні ціни нижчі мінімально допустимих.

Мінімальні ціни будуть розраховувати від офіційних митних даних за попередній місяць.

"Запровадження мінімальних експортних цін поставить під ризик половину українського експорту", – йдеться у заяві Української зернової асоціації.

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Асоціація вважає, що новий механізм фактично знищить систему форвардних контрактів і позбавить аграрні підприємства банківських кредитів, які забезпечені цими контрактами.

Нагадаємо:

Україна станом на 12 серпня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 4,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.