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Україна суттєво збільшила експорт зерна 

Понеділок, 12 серпня 2024, 15:11 - Віктор Волокіта

Україна станом на 12 серпня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 4,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України з посиланням на дані Державної митної служби, передає "Інтерфакс-Україна". 

Згідно з повідомленням, у серпні було експортовано 1,26 млн тонн, що 48,6% більше за минулорічний показник. 

У розрізі культур із початку поточного сезону експортовано 2,273 млн тонн пшениці (у 2023/24 - 1,25 млн тонн), 739 тис. тонн ячменю (385 тис. тонн), 0,3 тис. тонн жита (0,6 тис. тонн), 1,932 млн тонн кукурудзи (1,481 млн тонн).

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Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 12 серпня оцінюють у 6,3 тис. тонн (у 2023/24 - 14,9 тис. тонн), зокрема пшеничного - 5,7 тис. тонн (14,3 тис. тонн).

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В Україні втрати пізніх сільгоспкультур через посуху можуть становити 10-15%.

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Економічна правда 

зерно Мінагрополітики
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