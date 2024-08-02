Азербайджан витісняє російський газ з ЄС: ще одна країна отримала постачання

Сьома європейська країна почала купувати азербайджанський газ у Азербайджанської державна нафтова компанія SOCAR.

Про це повідомляє "Interfax".

Зазначається, що Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR почала постачання газу до Словенії.

"Постачання здійснюються відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між SOCAR і Geoplin, найбільшою компанією на словенському ринку природного газу, 17 липня цього року", - йдеться в повідомленні SOCAR.

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Словенія приєдналася до Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Сербії і стала дев'ятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

"SOCAR і Geoplin планують і далі розвивати довгострокове енергетичне партнерство", - додають в повідомленні.

У 2023 році експорт азербайджанського газу зріс на 5,3% до 23,8 млрд кубометрів, а постачання азербайджанського газу до Європи в тому ж році зросли на 3,5% до 11,8 млрд кубометрів.

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Очікується, що у 2024 році Азербайджан експортуватиме близько 25 млрд кубометрів газу, у тому числі 13 млрд кубометрів – до Європи.

Раніше компанія Geoplin мала контракти з російською компанією "Газпром".

Нагадаємо:

Молдова не перешкоджатиме постачанню російського газу до Придністров'я після закінчення контракту "Газпрому" з Україною на транзит газу, який закінчується 1 січня 2025 року.