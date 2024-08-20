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"Укрнафта" профінансувала мільйонні закупівлі кулеметів

Вівторок, 20 серпня 2024, 13:15 - Віктор Волокіта

ПАТ "Укрнафта" спільно з фондом "Повернись живим" передали 40 кулеметів FN Minimi для 82 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький 

"Нині ця надійна та перевірена зброя допомагає бійцям виконувати особливі бойові завдання. На закупівлю компанія виділила 25,3 млн грн", - розповів Корецький.

Він також додав, що "Укрнафта" тільки за 2023 рік виділила майже 1,3 млрд грн на закупівлю пікапів, бронетехніки, гранатометів, дронів та іншого необхідного захисникам обладнання.

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Нагадаємо: 

За 7 місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. 

Економічна правда 

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Укрнафта
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