Цьогоріч "Нафтогаз" збільшив сплату податків: їх сума перевищила 53 млрд  

За 7 місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Йдеться про суму в понад 53 млрд гривень.

"Лише у липні підприємства Групи сплатили у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень", – зауважив СЕО Нафтогазу Олексій Чернишов.

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Нагадаємо:

За сім місяців 2024 року підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 8,6 млрд куб. м товарного газу. Це на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.