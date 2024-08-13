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Цьогоріч "Нафтогаз" збільшив сплату податків: їх сума перевищила 53 млрд  

Вівторок, 13 серпня 2024, 10:58 - Віктор Волокіта

За 7 місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. 

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу". 

Йдеться про суму в понад 53 млрд гривень. 

"Лише у липні підприємства Групи сплатили у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень", – зауважив СЕО Нафтогазу Олексій Чернишов.

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Нагадаємо: 

За сім місяців 2024 року підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 8,6 млрд куб. м товарного газу. Це на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Нафтогаз податки
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Економічна правда
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