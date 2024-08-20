Уряд схвалив програму водозабезпечення постраждалих від війни областей: що передбачає

20 серпня Кабмін схвалив програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Ідеться про 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.

За даними Шмигаля, програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин.

Реклама:

За результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою.

"А до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях", - розповів прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

Реклама:

Уряд України виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

Економічна правда