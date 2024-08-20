Уряд схвалив програму водозабезпечення постраждалих від війни областей: що передбачає
20 серпня Кабмін схвалив програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Ідеться про 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.
За даними Шмигаля, програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин.
За результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою.
"А до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях", - розповів прем'єр-міністр.
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Економічна правда