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Банки оновили курс валют: долар та євро подорожчали

Вівторок, 20 серпня 2024, 10:16 - Артур Крижний

Середній курс долара до гривні у вівторок 20 липня у банках України збільшився на 10 копійок, євро - на 20 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,60 грн (курс на 19 серпня – 41,10 - 41,50 грн);
  • Євро – 45,25 - 45,90 грн (курс на 19 серпня – 45,20 - 45,70 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 – 41,55 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,65 – 45,85 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,55 грн;
  • ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.

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Нагадаємо:

Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок.

Економічна правда.

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