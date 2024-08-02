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Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знижується через спеку

П'ятниця, 2 серпня 2024, 19:26 - Артур Крижний

Рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) продовжує знижуватися, незабаром відкачування води може стати проблематичним

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Попри те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, наявність цієї води важлива для ядерної безпеки станції, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Протягом останніх тижнів експерти МАГАТЕ на станції спостерігають постійне зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі станції. Якщо ця тенденція збережеться незабаром відкачування води зі ставка стане проблематичним.

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Агентство зазначило, що підтримання рівня води у водоймі ускладнюється спекотною літньою погодою.

Нагадаємо:

Протягом останнього тижня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи та постріли на різних відстанях від станції.

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Економічна правда.

ЗАЕС
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