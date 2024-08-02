Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знижується через спеку
Рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) продовжує знижуватися, незабаром відкачування води може стати проблематичним
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Попри те, що всі реактори залишаються в стані холодної зупинки, наявність цієї води важлива для ядерної безпеки станції, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Протягом останніх тижнів експерти МАГАТЕ на станції спостерігають постійне зниження рівня води у водоймі-охолоджувачі станції. Якщо ця тенденція збережеться незабаром відкачування води зі ставка стане проблематичним.
Агентство зазначило, що підтримання рівня води у водоймі ускладнюється спекотною літньою погодою.
Нагадаємо:
Протягом останнього тижня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи та постріли на різних відстанях від станції.
Економічна правда.