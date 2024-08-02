США продовжили дозвіл на завершення транзакцій з Мосбіржею

Мінфін США продовжив дозвіл на завершення деяких фінансових операцій з російськими установами, які перебувають під санкціями, до 12 жовтня 2024 року.

Про це йдеться у відповідній ліцензії.

Це включає такі організації, як Московська біржа, Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій.

Зокрема, дозволено завершення наступних операцій:

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Закриття угод із заблокованими установами, якщо платежі здійснюються на спеціальні заблоковані рахунки.

Продаж або передача боргових зобов'язань та акцій, випущених або гарантованих цими установами, якщо покупець не є американською особою.

Завершення угод з боргами та акціями, укладених до 12 червня 2024 року.

Закриття деривативних контрактів, укладених до 12 червня 2024 року, за умови, що платежі здійснюються на заблоковані рахунки.

Проте існує важливе обмеження: забороняються транзакції, які стосуються кореспондентських рахунків та операцій з Центральним банком Росії, Національним фондом добробуту Росії та Міністерством фінансів Росії.

Ці нові правила набувають чинності з 2 серпня 2024 року та замінюють попередні ліцензії, видані в червні 2024 року.

Нагадаємо:

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США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру та Московської біржі.

Економічна правда.