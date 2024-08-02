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Долар зросте: НБУ показав, як зміниться курс валют після вихідних

П'ятниця, 2 серпня 2024, 16:31 - Артур Крижний

Офіційний курс долара продовжить збільшуватися - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок у понеділок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 5 серпня.

Осторонь не залишилося і євро. Регулятор додав до курсу валюти 24 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,22 грн (41,13 грн станом на 2 серпня);
  • 1 євро — 44,64 грн (44,40 грн станом на 2 серпня).

Нагадаємо:

Станом на 2 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 14 копійок, євро - залишив на попередньому рівні.

Економічна правда.

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