Долар зросте: НБУ показав, як зміниться курс валют після вихідних
П'ятниця, 2 серпня 2024, 16:31 -
Офіційний курс долара продовжить збільшуватися - іноземна валюта додасть у ціні 9 копійок у понеділок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 5 серпня.
Осторонь не залишилося і євро. Регулятор додав до курсу валюти 24 копійки.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,22 грн (41,13 грн станом на 2 серпня);
- 1 євро — 44,64 грн (44,40 грн станом на 2 серпня).
Нагадаємо:
Станом на 2 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 14 копійок, євро - залишив на попередньому рівні.
Економічна правда.
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