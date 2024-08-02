Нацбанк змінив курс гривні: долар подорожчав, євро – майже не змінився

Станом на 2 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 14 копійок, євро - залишив на попередньому рівні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,139 грн, євро – 44,4013 грн (на 1 серпня долар - 41,00 грн, євро – 44,40 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,46 – 41,59 грн.

Реклама:

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,86 – 45,05 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,00 - 41,5 грн (курс на 1 серпня – 40,90 - 41,38 грн);

Євро – 44,40 - 44,99 грн (курс на 1 серпня – 44,30 - 44,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк – 40,9 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank – 41,48 грн.

Економічна правда.