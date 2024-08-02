Нацбанк змінив курс гривні: долар подорожчав, євро – майже не змінився
П'ятниця, 2 серпня 2024, 11:29 -
Станом на 2 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 14 копійок, євро - залишив на попередньому рівні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,139 грн, євро – 44,4013 грн (на 1 серпня долар - 41,00 грн, євро – 44,40 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,46 – 41,59 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,86 – 45,05 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,00 - 41,5 грн (курс на 1 серпня – 40,90 - 41,38 грн);
- Євро – 44,40 - 44,99 грн (курс на 1 серпня – 44,30 - 44,95 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк – 40,90 - 41,45 грн;
- Укрсиббанк – 40,9 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank – 41,48 грн.
Економічна правда.
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