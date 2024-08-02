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Відновлення економіки: Україна отримає від Франції грант на 200 млн євро   

П'ятниця, 2 серпня 2024, 15:04 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України з Францією, яка дозволить отримати 200 млн євро грантових коштів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Подаємо в парламент Угоду з Францією, яка дозволить Україні отримати 200 млн євро грантових коштів на відновлення нашої інфраструктури та економіки", - наголосив Шмигаль

Крім того, за його словами, уряд ухвалює рішення, яке дозволить перерозподілити ресурси та отримати додаткові 50 млн євро від ЄС так само на програми відбудови нашої країни.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів 23 липня  ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки. 

Кошти надійдуть через структури Світового банку.

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Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. 

Економічна правда 

економіка Франція Україна ЄС
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