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НБУ оцінює вартість імпорту електрики в $1 мільярд на рік

П'ятниця, 2 серпня 2024, 11:19 - Віктор Волокіта , Ярослав Вінокуров

Імпорт е/е завдяки інтегрованості з європейською енергосистемою дасть змогу частково скоротити дефіцит власних потужностей. Однак ціна імпортної е/е вища за внутрішню, а щорічна вартість такого імпорту становитиме близько 1 млрд дол. 

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. 

У звіті зазначається, що подальші руйнування та збільшення дефіциту є вагомим негативним ризиком прогнозу. 

У разі реалізації цього ризику темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії, а зростання цін – вищим через збільшення витрат унаслідок використання дорожчих джерел енергопостачання. 

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"Водночас швидше відновлення частини енергогенерації та введення в дію нових потужностей, зокрема розширення можливостей сектору ВДЕ та/або встановлення мобільних газових установок, скоротять дефіцит е/е та є позитивним ризиком прогнозу", - зазначили в НБУ. 

Іншим позитивним ризиком прогнозу НБУ є розширення максимальних потужностей імпорту е/е (із поточних 1.7 ГВт) та активна участь підприємств у самозабезпеченні автономними джерелами е/е та/або розширенні ними імпорту е/е.

Нагадаємо:

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Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.

Економічна правда 

НБУ Нацбанк енергетика електроенергія
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