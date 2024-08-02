Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Туреччина заблокувала доступ до платформи соціальних мереж Instagram, що зробило мобільний додаток платформи недоступним.

Про це повідомило Управління інформаційних технологій та зв’язку Туреччини, передає Reuters.

Причина та тривалість заборони наразі невідомі.

Цей крок послідував після того, як у середу турецький чиновник з питань комунікацій Фахреттін Алтун розкритикував соцмережу за її рішення блокувати пости зі співчуттям у зв’язку з вбивством Ісмаїла Ханії - ключового чиновника палестинського воєнізованого угруповання ХАМАС.

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"Це цензура, чиста і проста", - так прокоментував Алтун дії Instagram.

Нагадаємо:

У Росії в ніч на четвер 1 серпня стався збій у роботі відеохостингу YouTube: є проблеми з доступом до сайту і відтворенням відео.

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Економічна правда





