У Туреччині розповіли, коли корвет для України "Гетьман Іван Виговський" вийде в море

Корвет "Гетьман Іван Виговський", що будується в Туреччині для ВМС України та був урочисто спущений на воду 1 серпня, здійснить своє перше плавання у 2026 році.

Про це на церемонії з нагоди спуску на воду корвета "Гетьман Іван Виговський" сказав Озгюр Гюлерюз, генеральний директор турецької суднобудівної компанії STM, яка будує корвети для ВМС України, повідомляє Укрінформ.

Передача військового корабля Україні запланована на перший квартал 2027 року.

"Будівництво другого корабля в рамках нашого проєкту почалося в 2022 році. Цей корабель здійснить своє перше плавання в 2026 році. Другий корабель буде переданий ВМС України в першому кварталі 2027 року", - сказав Гюлерюз.

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За його словами, Туреччина в суднобудуванні досягла рівня як забезпечення потреб власних збройних сил, так і допомоги дружнім країнам, зокрема у передачі досвіду та технологій.

"Ми пишаємося тим, що виробляємо сучасні корвети для України, стратегічного партнера нашої країни… Хотів би наголосити, що ми завжди з Україною, яка переживає складний процес як держава, ми продовжуватимемо нашу роботу щодо зміцнення українського флоту", - наголосив Гюлерюз.

Нагадаємо:

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У Туреччині спустили на воду другий корвет класу "Ada" "Гетьман Іван Виговський", який побудували для України.

Економічна правда